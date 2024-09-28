【平塚学園−慶応】延長１０回平塚学園１死満塁。武井（中央）が犠飛を放ち、サヨナラ勝ちを決める＝サーティーフォー保土ケ谷（立石祐志写す）神奈川県高校野球秋季大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）第５日は２８日、サーティーフォー保土ケ谷球場で準々決勝２試合が行われ、東海大相模、平塚学園が４強入りを決めた。東海は三回、三浦誠登（２年）の２点適時打などで３点を先制。七回に代打中村龍之介（同）の２