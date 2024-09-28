【モデルプレス＝2024/09/28】人気カップルYouTuber・ゆりいちちゃんねる（Yurina＆いちろー）が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。Yurinaが難病の現状について明かした。ゆりいちカップル、SNS休止の真相告白◆ゆりいちちゃんねる、Yurinaの難病の現状現在、リウマチ、シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデスといった難病を患っていると明かしていたYurina。現在手の指の変形が進んでいってしまっているというが、病状自