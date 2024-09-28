子どもの人数や性別など、さまざまな事情でそれぞれ家族の形があるもの。miho.haha(@miho.haha)さんは、7歳と2歳の男の子を育てる2児の母。女の子を欲しいと思うことや、女の子をすすめられることもあったそう。それでも、「わが家は今のところ2人の予定」と考える理由とは？ ©miho.haha ©miho.haha ©miho.haha ©miho.haha ©miho.haha ©miho.ha