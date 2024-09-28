イスラエル軍は28日、レバノンイスラム教シーア派組織ヒズボラの最高指導者ナスララ師を殺害したと発表した。軍は前日にレバノンの首都ベイルート南郊のヒズボラ本部を空爆し、ナスララ師が標的だったと報じられていた。中東の緊張がさらに高まることは避けられない情勢だ。【写真】最高指導者・ナスララ師はどんな人物かイスラエルが殺害を発表軍は28日の声明で、「特別の情報」に基づき、戦闘機がベイルート南郊の集合住