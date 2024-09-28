【モデルプレス＝2024/09/28】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）の公式Instagramが9月27日、更新された。YEONJUN（ヨンジュン）のソロ曲「GGUM」で、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）と妹でグローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）のHUENING BAHIYYIH（ヒュニンバヒエ）がダンスチャレンジで共演した。【写真】K-POP美男美女兄妹がコラボ◆ヒュニンカイ＆ヒュニンバヒエがコラボダンス同ア