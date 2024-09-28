3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月16日（月・祝）の放送では、9月14日に28歳の誕生日を迎えた大森を“褒めちぎる”授業（放送）をおこないました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗――番組前半で若井が発表した大森のすごいところ、1つ目は「体幹がすごい