小笠原諸島では明日29日から次第に雨や風が強まります。台風は発達しながら北上し、10月1日には暴風域を伴って関東に近づくおそれがあります。発達しながら北上台風17号は今日28日午後3時現在、小笠原近海を北寄りに進んでいます。周辺海域の海面水温が高いため、台風は今後発達しながら北上する見込みです。明後日30日には中心付近の最大風速が30メートルとなる見通しで、暴風域を伴って関東沖を通過する予想です。台風の進路によ