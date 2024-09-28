【日本女子オープンゴルフ選手権】第３日（２８日、茨城・大利根ＣＣ西、６８４５ヤード＝パー７２、賞金総額１億５０００万円、優勝３０００万円）単独首位から出て７２で回った山下美夢有と、６７をマークした竹田麗央が通算８アンダーでトップに並んだ。笠りつ子と岩井明愛が２打差の３位で追う。連覇を狙う原英莉花と河本結が通算５アンダーで５位。古江彩佳と安田祐香がさらに１打差の７位につけた。