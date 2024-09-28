◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２８日・エスコンフィールド北海道）ソフトバンクの長谷川威展投手がプロ初の被本塁打を記録した。２―４の７回に４番手として登板。打者２人を簡単に打ち取ったが、２死で迎えた打者は水谷。カウント１―１から真ん中付近に入った１４２キロ直球を左翼席に達する９号ソロとされた。プロのべ１４７人目の打者への初被弾となった。プロ３年目の長谷川は昨オフ、現役ドラフトで日本ハム