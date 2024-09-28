赤澤史朗さん（あかざわ・しろう=立命館大名誉教授、近代日本政治史、思想史）20日、肺炎で死去、76歳。葬儀は近親者で営まれた。ファシズム史などの視点から、日本の近現代の権力構造や思想の推移を解き明かした。著書に「戦没者合祀（ごうし）と靖国神社」「戦中・戦後文化論転換期日本の文化統合」など。06〜09年に本社書評委員を務めた。