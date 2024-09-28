「日本ハム−ソフトバンク」（２８日、エスコンフィールド）珍しい“現役ドラフト対決”が実現した。日本ハム２点リードの七回１死、ソフトバンクは日本ハムから現役ドラフトで移籍した長谷川が登板。２死走者なしで、ソフトバンクから現役ドラフトで移籍した水谷と対戦した。水谷はカウント１−１から内角に入る１４２球直球を捉え、左中間スタンドに運ぶ９号ソロを放った。