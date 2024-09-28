自民党総裁選が２７日午後に東京・自民党本部で行われ、新総裁に石破茂氏を選出した。１回目投票では、候補の乱立と、水面下で壮絶な票の奪い合いにより、ささやかれていた推薦人の「裏切り」が発生。加藤勝信氏の議員票が推薦人２０人を割る「１６票」と発表され、ネットでも騒然となった。加藤氏本人の１票を考慮すれば最低５人が離反した計算に。総裁選が始まる直前に加藤陣営が集合した出陣式でカツカレーを食べている写真