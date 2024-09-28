ユニワールドは、2024年10月9日(水)〜10月11日(金)に幕張メッセで開催される国内最大級の安全作業用品、プロツール＆DIY向け製品の展示会「TOOL JAPAN(2024) (主催：RX JAPAN)」に出展します。 ユニワールド「TOOL JAPAN(2024)」  ■「TOOL JAPAN(2024)」概要開催日時： 10月9日(水)〜10月11日(金) 10:00〜17:00会場： 幕張メッセ〒261-8550千葉市美浜区中瀬2-1同社ブース： 5ホールブース番号「27-32