前橋ブックフェス実行委員会は、2024年10月19日(土)〜20日(日)に群馬県前橋市にて開催される「前橋BOOK FES 2024」の開催に向けて、両日のトークショー・プログラムおよび出演者を発表します。 前橋ブックフェス実行委員会「前橋BOOK FES 2024」  タイトル：「前橋BOOK FES 2024」主催：前橋ブックフェス実行委員会共催：前橋市期日：2024年10月19日(土)・20日(日)10時〜17時会場：前橋市のまち