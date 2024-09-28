元HKT48でタレントの村重杏奈が10月2日放送のMBSテレビ『やすとものNEWSここ３か月』（後8：00〜後9：58※関西ローカル）に出演する。【番組カット】パリ五輪レスリング金メダリストと組み合う海原やすよここ3ヶ月で人だかりができた話題のスポットに注目。日本全国のグルメが集結する「KITTE大阪」や、大阪・うめきたエリアを再開発した「グラングリーン大阪」、滋賀に初オープンした「コストコ東近江倉庫店」を取り上げる