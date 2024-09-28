お笑いコンビ・海原やすよ ともこが10月2日放送のMBSテレビ『やすとものNEWSここ3か月』（後8：00〜後9：58※関西ローカル）に出演する。【番組カット】パリ五輪レスリング金メダリストと組み合う海原やすよスタジオにはパリオリンピックのレスリング女子53キロ級で金メダルを獲得した藤波朱理、レスリング男子フリースタイル57キロ級で金メダルを獲得した樋口黎、男子高飛び込み銀メダリストの玉井陸斗が登場。SNS事情や今