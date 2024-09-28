「ＲＩＺＩＮ．４８」（２９日、さいたまスーパーアリーナ）公開計量と、王者ホベルト・サトシ・ソウザ（３５）＝ブラジル＝にルイス・グスタボ（２８）＝ブラジル＝が挑戦するＲＩＺＩＮライト級タイトルマッチ、井上直樹（２７）＝ＫｉｌｌＣｌｉｆｆ＝とキム・スーチョル（３２）＝韓国＝によって争われるＲＩＺＩＮバンタム級王座決定戦の調印式が２８日、都内で行われた。２２選手中２１選手は計量をパスしたが、フェ
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