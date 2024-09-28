オリックスは１点を追う四回、セデーニョの犠飛、若月の右前打などで３点を奪って逆転。五回に太田がソロを放ち、六回も加点した。高島は５回１失点で２勝目。継投でリードを守った。楽天は今季初登板の田中将が５回４失点に終わった。