俳優の窪田正孝が28日、都内で行われた映画『Cloud クラウド』の公開記念舞台あいさつに黒沢清監督と登壇。黒沢監督から「普通じゃない感じ」という意外な一面を暴露された。この日は、菅田将暉、奥平大兼、岡山天音、荒川良々も来場した。本作は『スパイの妻＜劇場版＞』『CURE キュア』などの黒沢監督が、現代社会に潜む集団狂気を描いたサスペンススリラー。転売業で稼ぐ吉井良介（菅田）の周囲で不審な出来事が相次ぎ、彼