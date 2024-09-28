■『Yogibo presents RIZIN.48』前日計量（28日・都内ホテル）あす29日に開催の『RIZIN.48』（さいたまスーパーアリーナ）に出場する選手の公開計量が行われ、第3試合で金太郎と対戦する秋元強真と、第7試合で浅倉カンナと対戦する伊澤星花が、ともに規定体重をクリアした。【写真】バキバキボディで計量クリアした萩原京平＆高木凌JAPAN TOP TEAM（JTT）に所属する2人は、ともに「RIZIN 48」のデザインが入ったバスケットボー