女優・染谷有香（32）が28日、都内で行われた映画「SOUND of LOVE」（吉川鮎太監督）の公開記念舞台挨拶に登壇した。この記事の写真を見る人気配信ジャンル「ASMR」を題材にした作品で、音の世界に魅了された人たちの物語を描く。染谷は真の快楽を求めていく配信者・明葉を演じた。27日に公開を迎え、「試写で何度も映画を見てきたけど、不思議な映画だなと。ほかに類を見ない魅力のある作品だと思うので、見ていただく皆さんの反