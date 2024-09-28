でんぱ組.incの鹿目凛が、9月27日（金）に『SPA!デジタル写真集 鹿目凛「文化系女子の陰影」』（扶桑社）を発売した。【別カット3点】圧倒的なプロモーションを披露した鹿目凛でんぱ組.incとして活躍している“ぺろりん”こと鹿目凛。「サキドルエースSURVIVAL SEASON6」準優勝をきっかけに、グラビアでも注目されている。本作では、築50年の郷愁感あふれるアトリエ兼アパートを舞台に、コケティッシュな艶姿を激写。昭和レトロを