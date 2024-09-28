ファンから「銃を持ったポケモン」と呼ばれているゲームを手がけるポケットペアに対し、任天堂とポケモン株式会社は9月19日、特許権を侵害されたとして訴訟を起こした。これ以降、さまざまな意見が交わされ続けている。