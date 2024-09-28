福岡県警城南署は28日、福岡市城南区干隈1丁目の敷地内で27日午後5時10分ごろ、男が下半身を露出する事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同日午後7時40分ごろには、同区干隈2丁目の公園内でも男が下半身を露出する事案が発生している。