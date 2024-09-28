宝塚歌劇団の花組新トップ永久輝せあと、相手娘役星空美咲が28日、兵庫・宝塚大劇場で、本拠地お披露目となる「ファンタジー・ホラロマン『エンジェリックライ』」「レヴューグロリア『Jubilee（ジュビリー）』」の初日を迎えた。前花組トップ柚香光からバトンを受け、今年5月にトップに就いた永久輝。7月には愛知・御園座で、主演ミュージカル「ドン・ジュアン」を終え、花組全メンバーを率いて、本拠地の舞台に立った。芝居は