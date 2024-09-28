中国初の深海高圧ガス田「深海１号」、第２期が操業開始  【新華社海口9月28日】中国海南島の南東海域で27日、国内初の深海高圧ガス田「深海1号」第2期プロジェクトが操業を開始した。中国は深海高圧石油・ガス貯留層の開発という世界的な難題を克服し、深海の複雑な石油・ガス資源開発において世界トップクラスの能力を持った。 全面的な操業が始まると、「深海1号」全体の天然ガス生産量は2023年の海南省の総消費量の1.