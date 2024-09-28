■『Yogibo presents RIZIN.48』前日計量（28日・都内ホテル）あす29日に開催の『RIZIN.48』（さいたまスーパーアリーナ）に出場する選手の公開計量が行われ、第4試合で対戦する萩原京平と高木凌がフェイスオフ撮影の際に、乱闘寸前になりスタッフが慌てて静止した。【写真】バキバキボディで計量クリアした萩原京平＆高木凌『超RIZIN.3』で試合を発表された直後から、お互いに挑発し合ってきた萩原と高木。前日計量で対面する