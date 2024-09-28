■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3660) アイスタイル 東証プライム (9432) ＮＴＴ 東証プライム (8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム (9692) シーイーシー 東証プライム (3328) ＢＥＥＮＯＳ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9983) ファストリ 東証プライム (4894) クオリプス 東証グロー