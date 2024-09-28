【男子ゴルフ・バンテリン東海クラシック】第３日（２８日、愛知・三好ＣＣ西、７３００ヤード＝パー７１、賞金総額１億１０００万円、優勝２２００万円）単独首位で出たツアー未勝利の細野勇策と、今季２勝目を狙う岩崎亜久竜が通算１２アンダーに伸ばしてトップに並んだ。１打差の３位は幡地隆寛と坂本雄介。さらに１打差の５位に金谷拓実、今平周吾、小西貴紀らがつけた。前週優勝の平田憲聖はスコアを落とし、通算６アン