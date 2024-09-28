「西武１−５ロッテ」（２８日、ベルーナドーム）ロッテは佐藤の５号３ランと先発・西野の快投で連敗を２でストップした。４位の楽天が敗れたため、ゲーム差が２に広がった。四回までは均衡が続いていたが、五回だ。１死から荻野が死球で出塁。藤岡は二ゴロで失策を誘い一、三塁とした。続く打席には佐藤。２球目でセーフティースクイズを試みたがファウル。ヒッティングに切り替えカウント２−１から先制の５号３ランを放ち