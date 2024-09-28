ホームランボールを手に笑顔の慶大・清原＝28日、神宮球場東京六大学野球リーグ第3週第1日は28日、神宮球場で1回戦の2試合が行われ、慶大は明大と、春秋連覇を目指す早大は法大と、ともに3―3で引き分けた。慶大は1点を追う九回2死無走者から、4番の清原が中越えにリーグ戦初本塁打を放ち、同点に追い付いた。早大は先発の伊藤樹が3―2の七回に、適時二塁打を打たれた。