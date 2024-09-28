２８日放送の「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）は、９月末で同局を退社する池谷実悠アナの特別企画「サヨナラ池谷アナＳＰ」と題して放送された。番組には池谷アナの同期・田中瞳アナも出演。池谷アナが入社する前から熱望していた「モヤモヤさまぁ〜ず２」の４代目アシスタントの座を田中アナに奪われたことで強烈な嫉妬心を燃やしていた。田中アナから退社する池谷アナへ「関わったみんなの心