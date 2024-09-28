９月２８日の中山１１Ｒ・秋風Ｓ（３勝クラス・芝１６００メートル＝１５頭立て）は、１番人気のトロヴァトーレ（牡３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が好位から抜け出してオープン入りを決めた。勝ち時計は１分３３秒３（良）。あまり得意ではないスタートを五分に切って道中は３番手。直線は空いたスペースをついて上がり最速３４秒０で楽々と抜け出した。ルメール騎手は「今日は（前走の）新潟よりいいコンディショ