オリックス５―２楽天（パ・リーグ＝２８日）――先発として今季一軍初登板に臨んだ楽天の田中将が、５回９３球を投げて６安打４失点と苦しんだ。序盤は１４０キロ台後半の直球と多彩な変化球を駆使して要所をしのいだが、四回に３連打で無死満塁のピンチを招くと、犠飛やスクイズなどで一挙３失点。五回も太田に手痛いソロを浴びた。昨季終了後に右肘のクリーニング手術を行い、長期の二軍調整を経て約１年ぶりに戻ってきた