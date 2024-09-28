自民党の石破茂総裁は、赤沢亮正財務副大臣を入閣させる調整に入った。総裁選で石破陣営の中核を担った橘慶一郎元復興副大臣と青木一彦元国土交通副大臣を官房副長官とする方向で検討している。関係者が28日、明らかにした。
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