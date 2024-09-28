再審の法制度改正を訴える集会で発言する袴田巌さんの姉ひで子さん＝28日午後、東京都千代田区1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑確定後、静岡地裁の再審公判で無罪判決が言い渡された袴田巌さん（88）の姉ひで子さん（91）は28日、東京都内で開かれた集会に参加し「無罪と言われ、裁判長にねぎらいの言葉をかけてもらって、とてもうれしかった。皆さま、ありがとうございました」と述べた。集まった約200人から大きな拍手が送