過去5万本の記事より大反響だった話をピックアップ！（初公開2022年2月9日記事は取材時の状況）＊＊＊もしもあの時こうしていれば……。恋愛や結婚、就職、転職、金銭関係など、過去を振り返ってみれば、誰でも後悔のひとつやふたつはあるはずだ。やり直しはきかない。我々は“経験”から学び、今を生きねばならないのである。では、市井の人々が胸に抱える「人生最大の失敗・後悔」とは？ そして、その出来事から得