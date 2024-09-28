札幌が無失点に抑え、３試合ぶりの勝利。前半４２分、ＣＫを起点に岡村が先制点。後半３１分には、右サイドを突破した近藤がゴール前の混戦から追加点を決めた。京都は相手守備を崩せず、後半の選手交代も転機にはならなかった。