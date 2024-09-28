日本航空（JAL）は9月28日、米メジャーリーグ（MLB）のロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手を描いた特別塗装機「DREAM SHO JET」（エアバスA350-900型機、機体記号：JA08XJ）を羽田空港の格納庫で公開した。国内線であす29日から2026年3月頃まで運航する。夢を抱く若者たちを応援するプロジェクト「DREAM MILES PASS（ドリームマイルパス）」のシンボルとして運航するもの。機体のデザインは左右で異なり、左側はヘル