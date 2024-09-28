９月28日開催のJ２第33節で、清水エスパルスと横浜FCが対戦する。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。勝点71で首位に立つ清水を１ポイント差で追う２位の横浜FC。注目の頂上決戦に臨むメンバーは以下のとおり。【PHOTO】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！▼清水のスタメンGK 57権田修一DF ３高橋祐治DF 14山原怜音DF 66住吉ジェラニレショーンDF 70原