2025年NHK大河の主人公は、大衆的な娯楽本や浮世絵の出版を手がけ、喜多川歌麿や東洲斎写楽、葛飾北斎らを見出した蔦屋重三郎だ。彼が「江戸のメディア王」と呼ばれたのはなぜか。予備校講師・伊藤賀一さんの著書『これ1冊でわかる！蔦屋重三郎と江戸文化』（Gakken）より、一部を紹介する――。■両親の離別で養子に、家族は謎だらけ大御所の有徳院（元8代将軍徳川吉宗）が、嫡男である9代将軍家重の後見をしていた寛延3（1750