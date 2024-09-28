9月28日、中山競馬場で行われた11R・秋風ステークス（3歳上3勝クラス・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、トロヴァトーレ（牡3・美浦・鹿戸雄一）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に2番人気のフォーチュンタイム（牡3・栗東・吉岡辰弥）、3着にタシット（牡5・美浦・中川公成）が入った。勝ちタイムは1:33.3（良）。【葉牡丹賞】レイデオロ産駒 トロヴァトーレがデビュー2連勝人気馬の一騎打ちC.ルメール騎乗の1番人気、トロ