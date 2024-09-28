京舞井上流の公演「温習会」を前に、総仕上げの通し稽古「大ざらえ」で所作を確認する舞妓＝28日午前、京都市京都五花街の一つ、祇園甲部の芸妓や舞妓による京舞井上流の公演「温習会」を前に、総仕上げの通し稽古「大ざらえ」が28日、京都市東山区の祇園甲部歌舞練場で行われた。舞妓らは華やかな衣装で師匠から指導を受け、所作を確認した。公演は10月2〜7日。上方唄「姫三社」では、色とりどりの着物姿の8人が鈴が入った「