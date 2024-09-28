オースティン米国防長官は、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラとの紛争について「外交解決」を求める米国の意向を改めて表明した/CNN via CNN Newsource（ＣＮＮ）オースティン米国防長官は２７日、ＣＮＮの単独インタビューに応じ、イスラエルがイスラム教シーア派組織ヒズボラとの全面戦争に踏み切った場合、「壊滅的」な影響が出ると警鐘を鳴らした。死傷者の数はパレスチナ自治区ガザ地区と「同等か、それを超える」