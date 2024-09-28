◆女子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本女子オープン第３日（２８日、茨城・大利根ＣＣ西Ｃ＝６８４５ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、８位から出た今季６勝の竹田麗央（りお、ヤマエグループＨＤ）が７バーディー、２ボギーでこの日のベストスコア６７をマークし、７２で回った山下美夢有（みゆう、加賀電子）と通算８アンダーでトップに並んだ。年間ポイントランク１位の竹田はソニー日本女子プロ選手権に続