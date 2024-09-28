「ＫＡＷＡＧＵＣＨＩＡＵＴＯＲＡＣＥＣＬＡＳＳＩＣ２０２４」（２８日、川口）人気オートレーサーの森且行（５０）＝川口・２５期＝が２日目７Ｒの団体予選を快勝。初日から２連勝で準決勝戦に進出した。今年２７節目で２１回目のセミファイナル進出だ。「６車立てだからさばけたけど、なんか乗りにくいんだよね。止まらないし、開けづらいし…。回転の上がりが鈍い。ヘッド周りを地元用に戻します。幅を合わせて、