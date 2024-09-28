スイーツバーガーブランド｢CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)｣は、2024年10月1日(火)より『キャラメルショコラバーガー』を秋冬限定で販売いたします。まるでハンバーガーのようなスイーツバーガーは、見ているだけで幸せな気持ちになれるかわいさのお菓子。自分でぜいたくに味わうのはもちろん、大切な方への贈り物にいかがでし