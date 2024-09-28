自民党の石破茂総裁（67）は28日、党ナンバー2の幹事長に森山裕総務会長（79）を起用する方向で調整に入った。官房長官には、岸田政権の林芳正官房長官（63）を続投させる方針。党副総裁には菅義偉前首相（75）をあてる調整を進めており、菅氏本人の意向を踏まえて最終判断する。【写真】石破総裁が誕生した逆転劇の要因「結局、岸田だ」高市陣営は恨み節森山氏は衆院鹿児島4区選出の当選7回（参院1回）。農林水産相のほか、