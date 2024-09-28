「茨城県朝鮮人戦争犠牲者慰霊塔」前で開かれた朝鮮人労働者の慰霊祭＝28日午前、茨城県日立市戦時中に茨城県日立市の日立鉱山（閉山）などに強制動員され、過酷な労働や坑内事故で犠牲となった朝鮮人労働者の慰霊祭が28日、日立平和台霊園にある「茨城県朝鮮人戦争犠牲者慰霊塔」前で開かれた。参加者約50人は「負の歴史にも目を背けず、平和な時代を築いていく」と決意した。市の資料によると、1940年代に朝鮮人4千人以上が