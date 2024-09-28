歌舞伎俳優の松本幸四郎、尾上松也が２８日、都内で歌舞伎ＮＥＸＴ「朧（おぼろ）の森に棲む鬼」（新橋演舞場・１１月３０日〜１２月２６日、博多座・来年２月４日〜２５日）の製作発表会見に出席した。シェークスピアの名作「リチャード三世」を下敷きに、源頼光による大江山の「酒呑童子伝説」をモチーフに、噓（うそ）と欲望に支配される男の栄光と破滅の物語。「劇団☆新感線」の中島かずき氏が脚本、いのうえひでの